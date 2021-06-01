На Донбасі бойовики обстріляли безпілотник ОБСЄ

На окупованій частині Донецької області бойовики РФ відкрили вогонь зі стрілецької зброї в напрямку безпілотника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, повідомляє Дзеркало тижня.

Про це йдеться в щоденному звіті №124 / 2021.

"30 травня, перебуваючи орієнтовно за 1 км на південь від н. П. Новогригорівка (непідконтрольний уряду, 61 км на північний схід від Донецька) для здійснення оголошеного польоту безпілотного літального апарату (БПЛА) СММ малого радіуса дії, спостерігачі чули 7 пострілів зі стрілецької зброї на відстані близько 0,8-1 км на північний схід" , - йдеться у звіті.

Відзначається, що вогонь відкривався в напрямку БПЛА, що пролітав над позиціями збройних формувань РФ. Команда Місії приземлила БПЛА і покинула цей район.

Також вказується, що команда Місії втратила 30 травня контроль над просторовим положенням БПЛА СММ малого радіуса дії поблизу Дачного на окупованій Луганській області, проте повернути БПЛА не вдалося.