Японія буде вакцинувати від COVID-19 на робочих місцях

Генеральний секретар Кабінету міністрів країни Кацунобу Като заявив, що вакцинація проти COVID-19 на робочих місцях і в університетах Японії може початись 21 червня, повідомляє "Интерфакс".

"З метою зниження навантаження на регіони і для прискорення темпів вакцинації розглядається можливість початку вакцинації на робочих місцях і в університетах, із 21 червня" , - зазначив він.

Раніше Кабінет міністрів схвалив стратегію, спрямовану на сприяння вітчизняним дослідженням і розробці вакцин для боротьби з коронавірусом і іншими інфекціями.

Напередодні засідання Кабінету міністрів прем'єр-міністр Йосіхіде Суга заявив колегії охорони здоров'я, що він хоче, щоб усі відповідні міністри працювали спільно в рамках стратегії, щоб країна могла злагоджено реагувати на інфекційні захворювання, включно з COVID-19.

На сьогодні в Японії схвалено вакцини проти COVID-19 компаній Moderna, Pfizer і AstraZeneca. До того ж, вакцину AstraZeneca поки не застосовують у зв'язку зі стурбованістю через виявлені раніше в інших країнах випадків утворення тромбів після вакцинації.

За темпами вакцинації Японія йде позаду багатьох країн.

.