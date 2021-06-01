Шкарлет заявив про зміну формату дошкільної освіти
В Україні на законодавчому рівні повністю переформатують процес дошкільної освіти – це буде освіта раннього розвитку, заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, повідомляє Укрiнформ.
"Перш за все, сьогодні напрацьовується закон про дошкільну освіту, тому що ми його вже розглядаємо не як дошкільну, а як освіту стадії раннього розвитку людини", – сказав глава МОН.
Він зазначив, що це також укладається в концепцію розвитку Президентського університету, де
"ми будуємо не просто дитину".
"Дитина перестає бути річчю, яку здали до камери зберігання. Ми повністю переформатуємо процес дошкільної освіти на законодавчому рівні. Переформатуємо його в освіту раннього розвитку", – підкреслив Шкарлет.