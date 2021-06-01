BMW готує доступний практичний автомобіль

Завдяки нашому читачеві, з'явилася можливість зблизька вивчити баварську новинку, повідомляє Автоцентр.

На тлі зростаючого попиту на кросовери інтерес покупців до мінівенам стрімко знижується. Здавалося, що від ідеї преміального сімейного автомобіля в особі BMW 2 series Active Tourer баварський виробник вирішив відмовитися. Однак модель готується до зміни поколінь через 7 років після появи.

Фотографіями закамуфльованого прототипу поділився наш читач, який підловив машину в Варшаві. Силует моделі залишився дуже впізнаваним, проте деталі кузова змінилися. Навіть крізь камуфляжну плівку можна відзначити збільшені «ніздрі» фальшрадиаторной грати, інші бампери і нову світлотехніку. У салоні напевно відбулися серйозні зміни на кшталт появи великих дисплеїв, однак виробник ретельно приховав деталі від сторонніх очей.

Відомо, що мінівен БМВ збереже передньопривідне компонування і отримає модифіковану платформу UKL. Ймовірно, повноприводна трансмісія залишиться в якості опції. У лінійці очікуються бензинові, дизельні і гібридні силові установки.

Не варто виключати появи повністю електричної модифікації, в світлі посилюються екологічних вимог така модель не буде зайвою. На помічене в Польщі прототипі не видно патрубків вихлопної системи, однак передня решітка виглядає функціональної. Поки щодо EV є питання.

При цьому поява «кросовера» - максимально можливий варіант. Навіть під камуфляжем конкретного прототипу може ховатися пластиковий захисний обвіс, який робить зовнішність моделі агресивної і «бойовий». Покупцям такий хід повинен сподобатися.

BMW 2 series Active Tourer є одним з найбільш доступних автомобілів БМВ. У той же час мінівени традиційно відрізняються практичністю, тому для найбільш господарських автомобілістів це слушна пропозиція. Перше покоління моделі проводять з 2014 року. Поки невідомо, чи з'явиться новий 7-місцевий Gran Tourer з подовженою колісною базою - інформації про тестування таких прототипів на даний момент немає.