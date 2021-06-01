У США щотижня продають більше мільйона одиниць зброї

У Сполучених Штатах Америки стрімко зріс продаж вогнепальної зброї. Тільки за один тиждень продається більше мільйона одиниць, повідомляє Страна.ua.

За даними американського уряду, в березні минулого року покупки вперше за тиждень перевищили мільйонну позначку, а в березні цього року вони склали вже 1,2 мільйона за сім днів.

"Продажі вогнепальної зброї в США підскочили в 2020 році на 64% в порівнянні з попереднім роком. Приблизно кожен п'ятий з 17 млн американців, які купили зброю в минулому році, зробили це вперше. У поточному році збройовий бум в країні триває. Американці придбали понад 2, 3 млн одиниць зброї тільки в січні - це найвищий показник з минулого липня ", - наводить NYT дані Північно-Східного університету і Гарвардського дослідного центру з контролю за травмами.

Дослідник зброї Ґарен Дж. Вінтемут з Каліфорнійського університету в Девісі вважає, що в США сталася хвиля покупок, яку ніколи раніше не бачили.

Крім того, за даними Північно-Східного університету і Гарвардського дослідного центру, не тільки люди, у яких вже була зброя, купували більше, але і люди, у яких її ніколи не було, купували її. При цьому, близько половини нових власників - жінки.

Уряд США не відстежує кількість зброї, проданої в країні.