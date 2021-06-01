Президент України назвав умову для повномасштабної війни з РФ
Володимир Зеленський заявив, що у разі пробиття Росією коридору в тимчасово окупований Крим територією України буде вже відкрита повномасштабна війна, повідомляє Обозреватель.
"Ми дуже стурбовані цим, і зараз є блокування Азово-Чорноморського регіону російськими кораблями. Вони контролюють це, незважаючи на міжнародне право, порушуючи його. Це те, що ви сказали, – один з варіантів виходу на Крим і щоб прорубати цей коридор з материкової України", – зазначив він.
Зеленський також вказав на можливу ескалацію з боку окупованих територій Донбасу.
"Великий стрибок, бліцкриг до кордонів Донецької і Луганської областей. Ми розглядаємо і готуємося до таких кроків. Але якщо, для прикладу, ми говоримо про коридор до Криму, то це значить, що не можна буде заховати цю ситуацію за "громадянським конфліктом". Це буде відкрита повномасштабна війна", – підкреслив глава держави.