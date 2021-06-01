Президент України назвав умову для повномасштабної війни з РФ

Володимир Зеленський заявив, що у разі пробиття Росією коридору в тимчасово окупований Крим територією України буде вже відкрита повномасштабна війна, повідомляє Обозреватель.

"Ми дуже стурбовані цим, і зараз є блокування Азово-Чорноморського регіону російськими кораблями. Вони контролюють це, незважаючи на міжнародне право, порушуючи його. Це те, що ви сказали, – один з варіантів виходу на Крим і щоб прорубати цей коридор з материкової України" , – зазначив він.

Зеленський також вказав на можливу ескалацію з боку окупованих територій Донбасу.