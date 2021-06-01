YouTube ввів нові правила з 1 червня: що змінилося

YouTube з 1 червня змінив політику конфіденційності. Компанія ввела заборону на збір інформації, яка може бути використана для ідентифікації особи, повідомляє Обозреватель.

Про дію ряду нововведень стало відомо з опублікованого Оновлення Умов використання YouTube﻿.

Що змінилося в правилах YouTube з 1 червня: