YouTube ввів нові правила з 1 червня: що змінилося

YouTube ввів нові правила з 1 червня: що змінилося

YouTube з 1 червня змінив політику конфіденційності. Компанія ввела заборону на збір інформації, яка може бути використана для ідентифікації особи, повідомляє Обозреватель.

Про дію ряду нововведень стало відомо з опублікованого Оновлення Умов використання YouTube﻿.

Що змінилося в правилах YouTube з 1 червня:

  • забороняється збирати будь-яку інформацію, яка може бути використана для ідентифікації особи, наприклад імена користувачів;
  • рекламу будуть вставляти в усі відео;
  • вводяться податки для іноземних відеоблогерів;
  • оподатковуватимуться доходи, отримані через функцію "Спонсорство", YouTube Premium і cуперчат.

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