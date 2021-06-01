Вчені готуються спростувати версію про витік SARS-CoV-2 з лабораторії

Група вчених веде роботу над листом для журналу Science з метою розвінчати гіпотезу про походження COVID-19 нібито в результаті витоку з лабораторії в Китаї, посилаючись на міжнародні джерела, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Журналісти нагадують, що спроби просування цієї теорії головним чином робить адміністрація США, проте пізніше британські ЗМІ повідомили, що розвідка Великобританії тепер теж вважає можливим варіант початку пандемії COVID-19 з китайської лабораторії.

Підготовлюваний лист супротивників теорії про витік вірусу з лабораторії стане відповіддю на публікацію від 14 травня в журналі Science звернення 18 вчених. Вони наголошували на тому, що версія про "лабораторне" походження COVID-19 потребує більш глибокого вивчення, і закликали до ретельного розслідування обставин початку пандемії.

Президент США Джо Байден доручив американським розвідслужбам "подвоїти зусилля" в пошуку джерела походження COVID-19 і відзвітувати про результати протягом 90 днів, говорилося в заяві, розміщеній на минулому тижні на сайті Білого дому. Байден зажадав приділити увагу в доповіді окремих деталей, які можуть потребувати подальшого розслідування, включаючи "питання по Китаю".

"Це безглуздо просити розвідслужбу робити ту роботу, яку слід виконувати вченим", - заявив у свою чергу колишній головний епідеміолог Центру по контролю і профілактиці захворювань КНР Цзен Гуан.

Він зазначив, що експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) вже дали оцінку "лабораторній" теорії в ході візиту в Уханьський інститут вірусології, і "це кінець цієї історії". При цьому він припустив, що США не взяли приклад Китаю і не допустили до себе іноземних фахівців, тому що побоюються можливих прогалин в безпеці у власних біолабораторіях і експерти можуть розкрити більш систематичні проблеми з американськими лабораторіями.

Раніше в цьому році міжнародна група експертів ВООЗ чотири тижні пропрацювала в китайському місті Ухань, де вперше був виявлений коронавірус, для виявлення джерела його походження. Тоді фахівці, які відвідали Уханьський інститут вірусології, в доповіді про результати прийшли до висновку, що витік вірусів з лабораторії інституту "вкрай малоймовірна".

Разом з тим США й Великобританія вкрай критично поставилися до розслідування, проведеного ВООЗ, заявивши, що Китай навмисно відмовив експертам в доступі до даних і зразків.

ЗМІ нагадують, що влада КНР неодноразово закликала США запросити до себе фахівців ВООЗ, відкрити міжнародній спільноті доступ на військовий об'єкт у Форт-Детрік і у свої біолабораторії за межами США. Також в Пекіні вважають за необхідне, щоб США прояснили інформацію про спалах респіраторних захворювань на півночі штату Вірджинія у 2019 році й захворювань легенів, пов'язаних з вживанням електронних сигарет, в штаті Вісконсин.