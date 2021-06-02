Світлана Лобода в мінішортах відвідала своїх дочок

Українська співачка Світлана Лобода, яка раніше поділилася новими фото своєї молодшої дочки Тільди, не упустила можливість приїхати до своїх дітей на курорт. І хоча артистка прибула всього на пару годин, за її словами, вона встигла зробити фото з Тільдою і Євою для соцмережі, повідомляє Сегодня.

На фото, опублікованих в Instagram, Світлана Лобода позує в білій майці, коротких джинсових шортах і темному крислатому капелюсі. Співачка прогулялася зі своїми дівчатками по набережній.

"Поцілувати дівчат – неоціненно! І як би не був завантажений мій графік, я завжди буду знаходити час для моїх рідних сердечок" , – зворушливо написала Світлана Лобода.

Шанувальники прийшли в захват від знімків і відзначили, що молодша дочка артистки, Тільда, подорослішала.