У Криму незаконно засудили главу кримськотатарського Меджлісу

Підконтрольний країні-окупанту РФ "Верховний суд Криму" незаконно засудив до 6 років позбавлення волі в колонії загального режиму, штрафу в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян РФ і 200 годин виправних робіт главу Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, повідомляє Дзеркало тижня.

Його звинуватили в нібито "організації масових заворушень" 26 лютого 2014 року за стінами кримського парламенту.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова зазначила, що з початку так званого "суду" Рефат Чубаров був позбавлений права на справедливий судовий розгляд, доступ до правосуддя й ефективний юридичний захист, що є прямим порушенням статей 6, 13 Європейської Конвенції з прав людини.

"Сьогоднішній вирок став ще одним свідченням того, що країна-окупант продовжує політику переслідування й репресій українських громадян. Закликаю міжнародне товариство відреагувати на ці факти й посилити тиск на агресора, щоб змусити виконувати норми міжнародного права і негайно звільнити всіх, кого незаконно утримують у РФ і на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей", – написала Денисова.

Нагадаємо, 5 липня 2014 року, коли Рефат Чубаров повертався до окупованого Росією Криму з виїзного засідання Меджлісу в Херсонській області, російські силовики заборонили йому в'їзд на 5 років. 5 липня 2019 року п'ятирічний термін заборони на в'їзд закінчився. Однак, за словами Чубарова, він досі не може поїхати в Крим через заочний арешт за нібито вчинення ним якихось "злочинів проти основ конституційного ладу й безпеки Російської держави".

23 липня 2020 року в "суді" окупованого Сімферополя розпочався розгляд по суті кримінальної справи стосовно Чубарова. Його адвокат оскаржив проведення судового розгляду в заочній формі за відсутності глави Меджлісу кримськотатарського народу.