Туреччина змінила правила в'їзду для українців

Влада Туреччини з 1 червня повернула обов'язкове проходження ПЛР-тестів для пасажирів з України. Нові правила почнуть застосовуватися вже з 2 червня, повідомляє Обозреватель.

За словами інсайдерів, з моменту здачі аналізу до моменту перетину кордону Туреччини має пройти не більше 72 годин. Як альтернативу влада країни допускає експрес-тест на антиген коронавірусу. З моменту його здачі повинно пройти не більше 48 годин.

Аналізи на коронавірус можуть не здавати ті пасажири, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19 і мають офіційний документ про це. З моменту отримання останньої дози вакцини повинно пройти не менше 14 днів.

Також замість тесту можна надати довідку про те, що людина перехворіла COVID-19 в останні 6 місяців.

Зазначається, що в аеропортах також буде проводитися вибіркове ПЛР-тестування на COVID-19. У разі, якщо у людини виявлять коронавірус, їй доведеться лікуватися за затвердженим Міністерством охорони здоров'я Туреччини протоколом.

За інформацією порталу AviaNews, нові правила для тих, хто прибуває до країни будуть діяти до 30 червня. Тест на коронавірус можуть не робити пасажири, які прямують з пересадкою в аеропортах Туреччини в треті країни, а також екіпажі літаків.