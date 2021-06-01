Усик - Джошуа: промоутер назвав варіант з відмовою від бою

Британський чемпіон Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) серйозно розглядає варіант з відмовою від чемпіонського поясу Всесвітньої боксерської організації (WBO) і бою з українцем Олександром Усиком (18-0, 13 КО). Команди боксерів ведуть переговори щодо організації шоу, проте поки що не дійшли згоди, повідомляє Обозреватель.

Про це розповів промоутер Джошуа Едді Хірн після поєдинку Девіна Хейні і Хорхе Лінареса, пише Boxing Scene﻿. За словами представника чемпіона, сторони будуть просити WBO продовжити на кілька днів період переговорів, який закінчується 1 червня.

"Я маю на увазі, що ми точно не підемо на промоутерські торги. Або ми влаштуємо бій Усик – Джошуа, або звільнимо чемпіонський пояс WBO. Це дуже хороший бій. Звичайно, це не поєдинок проти Ф'юрі, якого ми хотіли, але це дуже хороший бій. Ми знаходимося в переговорному процесі. Хочемо попросити WBO дати нам ще тиждень, адже про це просять команди обох боксерів" , – сказав Хирн.