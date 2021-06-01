Пастельні тони в одязі: як носити і з чим поєднувати

Персиковий, м'ятний, ванільний, лавандовий...від одних назв голова йде обертом. Як можна в них не закохатися? У весняно-літніх сезонах пастель була присутня завжди, але в 2021 році вона особливо популярна. Можливо, всім зараз не вистачає чогось світлого і спокійного, повідомляє РБК-Украина.

Одяг пастельних відтінків виглядає жіночно і романтично. Він надає образу легкості, елегантності та витонченості. Якщо носити її близько до обличчя, то вона надає йому яскравість, здорове сяйво і пом'якшує рельєф шкіри. Щоб ввести світлі відтінки в свій гардероб, особливих зусиль не знадобиться.

Стиліст Віка Барва розповіла в Instagram, як краще носити і з чим поєднувати одяг пастельних тонів.

Як носити одяг пастельних тонів:

Ніжні кольори відмінно комбінуються з темними кольорами та освіжають їх. Цікаві мікси виходять з яскравими фарбами. Особливо, якщо це відтінки одного кольору. Наприклад, блідо-рожевий з червоним або лавандовий з фіолетовим. ⠀

Також пастель можна використовувати як акцент в комплектах нейтральних кольорів. Ідеальна пара - з білим кольором.

Пастельні тони прекрасно поєднуються між собою. В одному комплекті можуть спокійно уживатися навіть 3-4 відтінки. Wow-ефект відбудеться, якщо зібрати в образі предмети в одному світлому тоні, включаючи взуття і сумку.

В якому стилі краще використовувати романтичні відтінки? ⠀

﻿ Зіпсувати ніжний образ складно, але можна, якщо перевантажити його зайвими деталями (оборками, складками, рюшами). Тому використовуйте їх помірно. В іншому немає ніяких обмежень. Дозвольте собі все, що пропонує фантазія.