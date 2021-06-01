Пожежа на кораблі в Шрі-Ланці переросла в екологічну катастрофу

Наслідки пожежі на вантажному судні, що перевозило хімікати, можуть запам'ятатися як "найстрашніша екологічна катастрофа" в історії Шрі-Ланки, пишуть міжнародні ЗМІ.

Спалах на судні відбувся ще минулого тижня, однак гасіння вогню відбувається по сьогодні за допомогою спецтехніки.

В результаті НС у воду потрапили небезпечні хімікати, які везли в 81 контейнері. Серед іншого, на борту корабля було 25 тонн азотної кислоти. Витік деяких хімічних речовин все ще не підтверджений.

За даними рятувальних служб, внутрішні відсіки корабля не постраждали, проте в разі подальших аварій в море може вилитися до 350 тонн нафти.

Збитки, завдані морським мешканцям постраждалої водної ділянки та рибальській промисловості країни важко оцінити. Для ліквідації наслідків катастрофи були залучені військові: їм видали захисні костюми та взуття. Солдати очищали пляж від хімічних гранул, відходів і сміття, які прибивало до берега.

Зараз вирішується питання про транспортування постраждалого контейнеровоза в один з найближчих портів. Причини пожежі вивчають фахівці. Члени екіпажу судна або не постраждали, або отримали незначні травми. В одного зі співробітників команди був підтверджений коронавірус – його відправили до військового госпіталю.