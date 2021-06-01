У Європі стартував продаж нового флагманського седана

Французький преміум-бренд DS представив на європейському ринку флагманський седан DS 9. Новинка відправиться покупцям у другій половині року, повідомляє Обозреватель.

Через пандемію у компанії DS були змушені відкласти повномасштабний запуск седана DS 9 на ринку Старого Світу.

DS 9. Джерело: DS Automobiles

Автомобіль вперше представили на виставці в Шанхаї в 2019 році, а потім провели ще кілька прем'єр. В Європі новинку повинні були презентувати навесні минулого року на Женевському автошоу, але через скасування заходу цю задачу віддали на відкуп регіональним представництвам.

Цього літа про початок продажів DS 9 відрапортувало британський підрозділ компанії. Покупцям новинку запропонують у чотирьох варіантах та двох комплектаціях – Performance та Rivoli. Вартість початкової версії у Великобританії стартує з позначки 40615 фунтів, що еквівалентно приблизно 47 тисячам євро.

Cалон DS 9. Джерело: DS Automobiles

Автомобіль побудований на платформі EMP2 V2.3 та відноситься до категорії машин бизес-класу. Колісна база моделі досягає 2,9 м, що забезпечує досить простору для всіх мешканців салону.

DS 9 буде запропонований у декількох комплектаціях та з різними силовими агрегатами. Джерело: DS Automobiles

Спочатку новий флагман бренду буде запропонований з двома 225-сильними силовими агрегатами на вибір – бензиновим 225 PureTech та гібридному E-Tense 225 PHEV. Обидві версії оснащені автоматичною трансмісією. У випадку з гібридом на електротязі запас ходу досягає 53 км. До кінця року у сімействі з'явиться топова модифікація E-Tense 4х4 360 з повним приводом та гібридною силовою установкою сумарною потужністю 360 к.с.