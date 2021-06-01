Ватикан криміналізував сексуальне насильство священників над дорослими

Папа римський Франциск змінив церковний закон, що стосується статевих зв'язків між дорослими парафіянами та священниками, а також церковними працівниками без сану, пишуть міжнародні ЗМІ.

Згідно з новою редакцією закону, католицькі священники й співробітники церкви, які схилили дорослих людей до заняття сексом без їх добровільної згоди, користуючись авторитетом, силою або посадовим становищем, будуть позбавлені сану.

Для тих, хто сану не має, передбачені звільнення, штрафи, виключення з громади.

Раніше були криміналізовані тільки ті порочні сексуальні зв'язки священників та працівників католицької церкви, які стосувалися неповнолітніх і людей, "що не володіють власним розумом". З цим упущенням довго боролися церковники та юристи.

Закон набере чинності з 8 грудня.