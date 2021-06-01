Хто став покупцем найдорожчої машини в світі

Rolls-Royce Boat Tail за 28 мільйонів доларів отримав унікальне наповнення багажника і ексклюзивний салон, повідомляє Автоцентр.

До недавнього моменту найдорожчим автомобілем в світі вважався підготовлений в єдиному екземплярі Bugatti La Voiture Noire приблизно за 20 мільйонів доларів (16,5 млн євро). Але кабріолет Rolls-Royce Boat Tail з цінником в 28 млн доларів перебив рекорд. Тираж автомобіля обмежений трьома екземплярами. Хто вже купив один з них?

Компанія не розкриває імена щасливих власників, але ЗМІ дещо дізналися. Отже, на думку The Telegraph, власниками одного з трьох Rolls-Royce Boat Tail стали американська поп-зірка Бейонсе і її чоловік Jay-Z. Такий висновок був зроблений з ряду деталей, які вказують саме на цю зоряну пару.

Головний аргумент на користь цієї версії захований в багажному відсіку автомобіля під двостулкових кришкою з натурального дерев'яного шпону. Йдеться про спеціальний набір для пікніка, який включає розкладний стіл, стільці, посуд і столові прилади (ложки, вилки, тарілки та інше), витончені келихи і невеликий холодильник для зберігання шампанського Armand de Brignac (ми знайшли «недороге» за $500). Саме цей напій є улюбленим у зоряної пари. І, до того ж, частиною виробництва володіє Jay-Z.

Зовнішність і забарвлення кабріолета витримані в стилі, який ідеально підходить для відпочинку на Лазурному узбережжі. Це місце найчастіше відвідують знаменитості. Салон машини оброблений шкірою під назвою Blue Ivy - так звуть дев'ятирічну доньку пари. Згодні, сумнівна асоціація ... Також відомо, що Бейонсе підписала шильдик на кормі ексклюзивного Rolls-Royce, а Jay-Z залишив свій автограф на решітці радіатора. Хто стане власниками двох інших екземплярів унікальної моделі, поки невідомо.