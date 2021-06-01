Кращі образи Мерілін Монро, які досі в моді

Легендарна, ефектна і гламурна Мерілін Монро залишається однією з найяскравіших красунь Голлівуду. Вона заворожувала красою мільйони чоловіків й змогла спокусити президента Кеннеді, повідомляє Обозреватель.

Артистка 1950-х своєю сексуальністю і відчуттям смаку робила популярним кожен фільм, де грала навіть маленьку роль. Блискучі образи головної красуні XX століття, які копіюють знаменитості в усьому світі до сьогодні, далі

Кожен образ Монро на фотосесії чи світському виході підкреслював жіночну фігуру. Вона завжди робила акцент на талії. Модель позує в класичній сукні у чорно-білу смужку.

Мерілін носила образи, які є трендовими зараз.

Акторка одягнена в короткий гольф й шорти з завищенною талією. Ця фотосесія відбувалася у 1953 році, але вбрання актуальне й до сьогодні.

Мерілін одягла коротку водолазку, босоніжки і шорти з високою посадкою.

Влітку 2021 року в кожної модниці має бути ретро-купальник.

Купальники в стилі ретро на піку популярності в цьому сезоні.

Монро часто одягала закриті купальні костюми, які підкреслювали її ідеальні форми.

Закритий купальник робить жіночу фігуру більш витонченою.

Мерілін носила ніжні сукні з квітами і глибоким декольте.

Мерілін на зйомках фільму "Неприкаяні".

Монро одягла напівпрозору сукню тілесного кольору з акцентом на декольте і глибоким вирізом на спині. Вбрання настільки тісно прилягало до тіла, що жінка ледве ходила, але виглядала неперевершено.

"Голе" плаття, в якому діва виступала на дні народження Кеннеді.

Акторка приєдналася до команди бейсболістів на підборах і в коротких шортах.

Сексуальною актриса була навіть під час гри у бейсбол.

Мерілін часто критикували за відверті фотосесії на обкладинках відомих глянців.

Чоловіки втрачали розум, коли бачили Мерілін в такому образі.

Костюм світло-блакитного відтінку підкреслює природну красу на зйомках фільму "Ніагара".

Монро виглядає приголомшливо у елегантному костюмі.

Блондинка зачарувала красою війська США в період Корейської війни.

Мерлін сліпила своєю красою усіх оточуючих.

Кожен світський вихід Мерілін – незабутній образ, який потім копіювали відомі красуні.

Чорна сукня підкреслює колір волосся, відтінок шкіри і принади фігури.

Мінішорти і кроп-топ зараз оцінить кожна модниця.

Монро не використовувала яскравих кольорів і аксесуарів в повсякденному житті.

Усміхнена Мерілін затьмарила свого чоловіка Джо Ді Маджо.

Монро в сукні з відкритими плечима і хутряній накидці.

Вбрання з яскравими довгими рукавицями і атласною сукнею з відкритими плечима повторювали багато зірок на червоних доріжках.

Мерілін першою одягла такий образ на зйомки кліпу.

Через 58 років після смерті Мерілін все ще надихає дизайнерів і зірок.