Кращі образи Мерілін Монро, які досі в моді

Легендарна, ефектна і гламурна Мерілін Монро залишається однією з найяскравіших красунь Голлівуду. Вона заворожувала красою мільйони чоловіків й змогла спокусити президента Кеннеді, повідомляє Обозреватель.

Артистка 1950-х своєю сексуальністю і відчуттям смаку робила популярним кожен фільм, де грала навіть маленьку роль. Блискучі образи головної красуні XX століття, які копіюють знаменитості в усьому світі до сьогодні, далі 

Кожен образ Монро на фотосесії чи світському виході підкреслював жіночну фігуру. Вона завжди робила акцент на талії. Модель позує в класичній сукні у чорно-білу смужку.

Мерилін носила образи, які є трендовими зараз
Мерілін носила образи, які є трендовими зараз.

Акторка одягнена в короткий гольф й шорти з завищенною талією. Ця фотосесія відбувалася у 1953 році, але вбрання актуальне й до сьогодні.

Мерлін носила укорочену водолазку, босоніжки і шорти з високою посадкою
Мерілін одягла коротку водолазку, босоніжки і шорти з високою посадкою.

Влітку 2021 року в кожної модниці має бути ретро-купальник.

Купальники в стилі ретро на піку популярності в цьому сезоні.
Купальники в стилі ретро на піку популярності в цьому сезоні.

Монро часто одягала закриті купальні костюми, які підкреслювали її ідеальні форми.

Навіть закритий купальник може підкреслити образ
Закритий купальник робить жіночу фігуру більш витонченою.

Мерілін носила ніжні сукні з квітами і глибоким декольте.

Мерилін на зйомках фільму "Неприкаяні"
Мерілін на зйомках фільму "Неприкаяні".

Монро одягла напівпрозору сукню тілесного кольору з акцентом на декольте і глибоким вирізом на спині. Вбрання настільки тісно прилягало до тіла, що жінка ледве ходила, але виглядала неперевершено.

"Голе" плаття, в якому діва виступала на дні народження Кеннеді.
"Голе" плаття, в якому діва виступала на дні народження Кеннеді.

Акторка приєдналася до команди бейсболістів на підборах і в коротких шортах.

Сексуальна актриса навіть під час гри у бейсбол.
Сексуальною актриса була навіть під час гри у бейсбол.

Мерілін часто критикували за відверті фотосесії на обкладинках відомих глянців.

Чоловіки втрачали розум, коли багили Мерилін в такому образі
Чоловіки втрачали розум, коли бачили Мерілін в такому образі.

Костюм світло-блакитного відтінку підкреслює природну красу на зйомках фільму "Ніагара".

Монро виглядає приголомшливо у елегантному костюмі
Монро виглядає приголомшливо у елегантному костюмі.

Блондинка зачарувала красою війська США в період Корейської війни.

Мерлін сліпила своєю красою усіх оточуючих
Мерлін сліпила своєю красою усіх оточуючих.

Кожен світський вихід Мерілін – незабутній образ, який потім копіювали відомі красуні.

Чорна сукня підкреслює колір волосся, відтінок шкіри і принади фігури.
Чорна сукня підкреслює колір волосся, відтінок шкіри і принади фігури.

Мінішорти і кроп-топ зараз оцінить кожна модниця.

Монро не використовувала яскравих кольорів і аксесуарів в повсякденному житті.
Монро не використовувала яскравих кольорів і аксесуарів в повсякденному житті.

Усміхнена Мерілін затьмарила свого чоловіка Джо Ді Маджо.

Монро в сукні з відкритими плечима і хутряній накидці.
Монро в сукні з відкритими плечима і хутряній накидці.

Вбрання з яскравими довгими рукавицями і атласною сукнею з відкритими плечима повторювали багато зірок на червоних доріжках.

Мерилін першою одягла такий образ на зйомки кліпу
Мерілін першою одягла такий образ на зйомки кліпу.

Через 58 років після смерті Мерілін все ще надихає дизайнерів і зірок.

Навіть у скромному вбранні жінка виглядає приголомшливо
Навіть у скромному вбранні жінка виглядає приголомшливо.

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