Кращі образи Мерілін Монро, які досі в моді
Легендарна, ефектна і гламурна Мерілін Монро залишається однією з найяскравіших красунь Голлівуду. Вона заворожувала красою мільйони чоловіків й змогла спокусити президента Кеннеді, повідомляє Обозреватель.
Артистка 1950-х своєю сексуальністю і відчуттям смаку робила популярним кожен фільм, де грала навіть маленьку роль. Блискучі образи головної красуні XX століття, які копіюють знаменитості в усьому світі до сьогодні, далі
Кожен образ Монро на фотосесії чи світському виході підкреслював жіночну фігуру. Вона завжди робила акцент на талії. Модель позує в класичній сукні у чорно-білу смужку.
Акторка одягнена в короткий гольф й шорти з завищенною талією. Ця фотосесія відбувалася у 1953 році, але вбрання актуальне й до сьогодні.
Влітку 2021 року в кожної модниці має бути ретро-купальник.
Монро часто одягала закриті купальні костюми, які підкреслювали її ідеальні форми.
Мерілін носила ніжні сукні з квітами і глибоким декольте.
Монро одягла напівпрозору сукню тілесного кольору з акцентом на декольте і глибоким вирізом на спині. Вбрання настільки тісно прилягало до тіла, що жінка ледве ходила, але виглядала неперевершено.
Акторка приєдналася до команди бейсболістів на підборах і в коротких шортах.
Мерілін часто критикували за відверті фотосесії на обкладинках відомих глянців.
Костюм світло-блакитного відтінку підкреслює природну красу на зйомках фільму "Ніагара".
Блондинка зачарувала красою війська США в період Корейської війни.
Кожен світський вихід Мерілін – незабутній образ, який потім копіювали відомі красуні.
Мінішорти і кроп-топ зараз оцінить кожна модниця.
Усміхнена Мерілін затьмарила свого чоловіка Джо Ді Маджо.
Вбрання з яскравими довгими рукавицями і атласною сукнею з відкритими плечима повторювали багато зірок на червоних доріжках.
Через 58 років після смерті Мерілін все ще надихає дизайнерів і зірок.