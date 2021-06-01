Міжбанк повернувся в робочий режим

У перший день нового місяця торгівля на міжбанківському валютному ринку йде у звичайному режимі.

Попит і пропозиція сьогодні врівноважили один одного, в результаті вся торгівля сконцентрувалася у вузькому діапазоні 27,43-27,45 гривень. До кінця обідньої перерви обсяг угод у торговельній системі Bloomberg перевищив 100 млн доларів (нагадаємо, вчора весь обсяг за день склав всього 14,5 млн доларів через роботу ринку в режимі ТОМ).

Трохи зміцнилася гривня і на готівковому валютному ринку. Стартувавши з 27,45-27,46 гривень, до обіду цінник на продаж готівкового «американця» в столиці опустився до 27,43-27,44 гривень. При цьому, за твердженням операторів валютного ринку, попит на готівковий долар залишається на вкрай низькому рівні.

Незначне зростання євро на FOREX не призвело до зростання ціни готівкового євро, оскільки зниження цінника на готівковий долар компенсувала його. У підсумку, сьогодні, як і вчора, євровалюту продають по 33,43-33,47 гривні. Євро купують трохи краще, ніж долар, особливо хороший попит на євро зберігається в західних регіонах.

Ціна на готівковий рубль у столиці зберігається на колишньому рівні 3,72-3,75 гривень за 10 рублів. Водночас деякі мережі обмінників вирішили знизити цінник на рубль і виставили його на рівні 3,69-3,70 гривень. Таким чином, спостерігається незначне зміцнення гривні і щодо російського рубля.

Що стосується польського злотого, в Києві його продають по 7,45-7,50 гривень. Інтерес до його покупок зберігається. У східних регіонах злотий має менший попит, і ціни на нього там нижчі.