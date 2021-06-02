Івана Купала 2021: якого числа, історія та традиції святкування

Івана Купала – давньослов’янське народне свято, оповите містикою. Воно зазвичай святкується дуже весело, відповідно до древніх традицій і повір’їв, повідомляє УНИАН.

Коли Івана Купала 2021

Дата святкування Івана Купала є незмінною. У 2021 році, як і завжди, свято відзначається 7 липня. А точніше – в ніч на цю дату, адже гуляння розпочинаються ще ввечері 6 липня й тривають усю ніч.

Свято Івана Купала: історія

Івана Купала – одне зі свят, що виникли ще у часи язичництва. Спочатку воно відзначалося у день літнього сонцестояння (зазвичай це 21 червня), коли ніч вважалася особливою, адже була найкоротшою у році. У ідолопоклонників, зокрема, було прийнято здійснювати різноманітні обряди й ритуали.

Після прийняття християнства на Русі це свято не зникло, а видозмінилося і прижилося на ґрунті нової релігії. Так, дату свята змістили на 7 липня (24 червня за старим стилем) – день, коли християни східного обряду відзначають Різдво Іоанна Хрестителя (Предтечі).

Оскільки змусити людей забути давні обряди церкві так і не вдалося, у народі язичницьке і християнське свята "з’єдналися" в одне – день Івана Купала.

Традиції дня Івана Купала

Спочатку на Івана Купала всі обряди та ритуали здійснювалися язичниками на честь бога Сонця. Святкувати починали ще до заходу сонця, оскільки вважалося, що купальська ніч є особливою, наповненою магією.

У давнину люди вірили, що вода, рослини та вогонь також наповнювалися чудодійною силою і ставали цілющими. Тому обряди були пов'язані насамперед із річковою водою, вогнем і різнотрав'ям.

Так, одним із обов'язкових звичаїв було масове купання у річках та озерах. На думку язичників, уся нечисть залишала водойми і можна було купатися, не боявшись їх.

У святкову ніч також розводили багаття, яке підтримували до самого ранку. При цьому традиційно влаштовувалися ігрища, дівчата стрибали через вогонь.

Водночас церква цього дня закликала молитися святому Іоанну Хрестителю та не брати участі в язичницьких ритуалах. Однак, попри церковні заборони, Івана Купала традиційно проводиться весело та з розмахом.