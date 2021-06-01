Україна скоротила імпорт газу в травні в 9 разів

Україна протягом травня 2021 р. імпортувала з європейських напрямків 8,47 млн куб м природного газу, що у 9 разів менше, ніж у квітні, повідомляє ExPro.

У порівнянні з травнем минулого року імпорт газу обвалився у 158 разів – з 1,34 млрд куб м до 8,47 млн куб м. Про це стало відомо з оперативних даних ТОВ «Оператор ГТС України» (ОГТСУ).

Імпорт був стабільним протягом всього місяця – близько 273 тис. куб м кожного дня надходило з Угорщини за механізмом віртуального реверсу через «Берег». Поставки з інших напрямків були відсутні. Якщо не враховувати березень 2021 р., у травні було імпортовано найменше газу за останні 5,5 років.

Серед причин мінімальних обсягів імпорту – ціновий спред. Протягом травня газ в Україні торгувався дешевше, ніж на європейських хабах, що робить імпорт газу економічно невигідним.

Загалом, за перші 5 місяців року Україна імпортувала 561 млн куб м природного газу, найнижче значення за останні 6 років. У порівнянні з минулим роком обсяги імпорту скоротилися у 9 разів – з 5,25 млрд куб м до 561 млн.