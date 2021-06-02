Соковите фото Ані Лорак позує в райдужному купальнику

Ані Лорак нещодавно зізналася, скільки їй готові заплатити за відверту фотосесію. І хоча зніматися для глянцю напівоголеною співачка не погоджується, в своєму Instagram-профілі вона часто постить знімки в купальниках, повідомляє Сегодня.

На цей раз Ані Лорак виклала фотографію у моря, ймовірно, зроблену під час роботи над її останнім кліпом. У кадрі Кароліна позує у райдужному купальнику, демонструючи у всій красі результат своєї роботи в тренажерному залі.

Фото: instagram.com/anilorak

Чесно кажучи, дивлячись на ці кубики й талію, хочеться кинути все і качати прес. Співачка виглядає неймовірно красиво.