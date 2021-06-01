Зеркаль працевлаштувалася в Міненерго

Екс-заступник міністра закордонних справ України Лана Зеркаль стала радником міністра енергетики, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням Міненерго, на цій посаді вона вже взяла участь у зустрічі міністра енергетики Германа Галущенко і заступник міністра з євроінтеграції Ярослава Демченкова з комісаром ЄС з енергетики Кадрі Сімсон.

Сторони обговорили стратегічне партнерство України і ЄС, інтеграцію об'єднаної енергосистеми (ОЕС) України в європейську ENTSO-E, зобов'язання країни проводити реформи в енергетиці.

За даними прес-служби, сторони також обговорили газопровід "Північний Потік-2".

"Єврокомісар Кадрі Сімсон підтвердила, що позиція європейської сторони незмінна в цьому питанні:" Північний потік-2 "не виконує функцію диверсифікації поставок газу, ЄС не підтримує реалізацію цього проекту", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в кінці травня 2021 року радник голови правління НАК "Нафтогаз України" Лана Зеркаль покинула компанію.