Україна третя в світі по постачаннях дитячої порнографії
У Міжнародний день захисту дітей представники правоохоронних органів під керівництвом генпрокурора Ірини Венедиктової провели нараду, повідомляє Страна.ua.
За результатами з'ясувалося, що в Україні зростає як кількість злочинів, в які залучені діти, так і злочинів проти дітей.
Діти все частіше потрапляють в "погані компанії", дорослі, які підбурюють їх до злочинів, нерідко уникають відповідальності, а згідно зі статистикою МВС - кожен четвертий випадок злочину проти дитини пов'язаний зі зґвалтуванням.
Діти торгують наркотиками на 30% частіше
Захід розпочався з виступу представників Офісу генпрокурора. Воно стосувалося проблеми залучення дітей в наркозлочинність.
Представлені дані по динаміці злочинів за перше півріччя 2021 року порівняно з аналогічним періодом 2020 року вказують на явне зростання.
Згідно з озвученою інформацією, з початку 2021 року на 30% зросла кількість злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків, які здійснені неповнолітніми, в порівнянні з аналогічним показником минулого року.
Зокрема, діти фігурували в 329 кримінальних і 400 адміністративних правопорушення.
При цьому в двох третинах випадків, коли фігурували дорослі підбурювачі, відповідальність наступала лише для дітей.
"З 650 правопорушень, скоєних протягом 2020-2021 неповнолітніми разом з дорослими, тільки в кожному третьому випадку надана кримінально-правова оцінка дій дорослих підбурювачів", - йдеться в доповіді.
Кожне четверте згвалтування - проти дітей
У Генпрокуратурі фіксують зростання числа злочинів, пов'язаних із сексуальним насильством в відношення дітей.
За даними ОГПУ, в 2021 на 21% зросла кількість кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості.
При цьому, кожен четвертий випадок злочинів проти дітей пов'язаний зі зґвалтуваннями. Більш ніж в 60% сексуальне насильство відбувається в відношення дітей молодше 14 років.
Генпрокурор Ірина Венідіктова озвучила шокую статистику - Україна в трійці лідерів серед постачальників дитячої порнографії.
"За даними незалежної організації Internet Watch Foundation, Україна знаходиться в ТОП-3 лідерів постачальників дитячої порнографії в світі. Соромно", - сказала Венедиктова.
У свою чергу, уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба заявив, що за статистикою, самі діти стикаються з сексуальним контентом вперше у віці з 7 до 13 років.
"Це злочин", - прокоментував Кулеба стан справ.
Ігор Клименко, голова національної поліції України вказав на статистику зі злочинами проти дітей за перші півроку 2021 року.
За даними МВС, в Україні 456 дітей постраждали від тяжких та особливо тяжких злочинів за минуле півріччя.
З них:
- 56 випадку - розтління неповнолітніх;
- 61 випадок - згвалтування;
- 42 випадки - втягнення у злочинну діяльність;
- 34 випадки - умисне вбивство;
- 10 випадків - нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
За 4 місяці цього року зареєстровано +1284 кримінальних порушень по відношенню до дітей.
У свою чергу, в Мінсоцполітики назвали статистику за зверненнями через домашнього насильства.
Марина Лазебная, міністр соціальної політики, заявила, що за даними Мінсоцполітики за 2020 рік зареєстрували 200 тисяч звернень по домашньому насильству, з них 3000 звернень - від дітей.
Розкрадання у сиріт
Згідно з озвученою інформацією, на даний момент в органах прокуратури розслідується тисячі кримінальних проваджень у сфері охорони дитинства:
- 35 кримінальних справ за фактом багатомільйонних збитків, викликання розкраданням субвенцій державного бюджету на покупку житла для дітей-сиріт;
- 60 кримінальних проваджень за фактом розкрадання десятків мільйонів гривень призначених для харчування дітей в дитячих садах і школах;
- 600 кримінальних проваджень за фактом незаконного використання бюджетних коштів у сфері освіти зі збитками понад 100 мільйонів гривень.
В рамках дискусії, піднімалося і питання безпеки в школах.
"Можливо вже прийшов час ставити в школах металеві рамки", - заявила Венедиктова.
Самогубства серед дітей зросли
Омбудсмен Людмила Денисова днями написала пост, де привела шокуючу статистику по дитячим суїцидів в Україні.
В цьому році вони можуть перевищити показник 2020 року.
"Статистика про випадки загибелі дітей і підлітків з цієї причини невтішна Так, за інформацією Національної поліції, в 2020 році в Україні зафіксовано 137 випадків підліткових самогубств. У той же час на кінець травня поточного року 154 дитини хотіли накласти на себе руки. На жаль, 56 спроб завершилися смертю ", - написала вона в Facebook.