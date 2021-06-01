Україна третя в світі по постачаннях дитячої порнографії

У Міжнародний день захисту дітей представники правоохоронних органів під керівництвом генпрокурора Ірини Венедиктової провели нараду, повідомляє Страна.ua.

За результатами з'ясувалося, що в Україні зростає як кількість злочинів, в які залучені діти, так і злочинів проти дітей.

Діти все частіше потрапляють в "погані компанії", дорослі, які підбурюють їх до злочинів, нерідко уникають відповідальності, а згідно зі статистикою МВС - кожен четвертий випадок злочину проти дитини пов'язаний зі зґвалтуванням.

Діти торгують наркотиками на 30% частіше

Захід розпочався з виступу представників Офісу генпрокурора. Воно стосувалося проблеми залучення дітей в наркозлочинність.

Представлені дані по динаміці злочинів за перше півріччя 2021 року порівняно з аналогічним періодом 2020 року вказують на явне зростання.

Згідно з озвученою інформацією, з початку 2021 року на 30% зросла кількість злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків, які здійснені неповнолітніми, в порівнянні з аналогічним показником минулого року.

Зокрема, діти фігурували в 329 кримінальних і 400 адміністративних правопорушення.

При цьому в двох третинах випадків, коли фігурували дорослі підбурювачі, відповідальність наступала лише для дітей.

"З 650 правопорушень, скоєних протягом 2020-2021 неповнолітніми разом з дорослими, тільки в кожному третьому випадку надана кримінально-правова оцінка дій дорослих підбурювачів", - йдеться в доповіді.

Кожне четверте згвалтування - проти дітей

У Генпрокуратурі фіксують зростання числа злочинів, пов'язаних із сексуальним насильством в відношення дітей.

За даними ОГПУ, в 2021 на 21% зросла кількість кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості.

При цьому, кожен четвертий випадок злочинів проти дітей пов'язаний зі зґвалтуваннями. Більш ніж в 60% сексуальне насильство відбувається в відношення дітей молодше 14 років.

Генпрокурор Ірина Венідіктова озвучила шокую статистику - Україна в трійці лідерів серед постачальників дитячої порнографії.

"За даними незалежної організації Internet Watch Foundation, Україна знаходиться в ТОП-3 лідерів постачальників дитячої порнографії в світі. Соромно", - сказала Венедиктова.

У свою чергу, уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба заявив, що за статистикою, самі діти стикаються з сексуальним контентом вперше у віці з 7 до 13 років.

"Це злочин", - прокоментував Кулеба стан справ.

Ігор Клименко, голова національної поліції України вказав на статистику зі злочинами проти дітей за перші півроку 2021 року.

За даними МВС, в Україні 456 дітей постраждали від тяжких та особливо тяжких злочинів за минуле півріччя.

З них:

56 випадку - розтління неповнолітніх;

61 випадок - згвалтування;

42 випадки - втягнення у злочинну діяльність;

34 випадки - умисне вбивство;

10 випадків - нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

За 4 місяці цього року зареєстровано +1284 кримінальних порушень по відношенню до дітей.

У свою чергу, в Мінсоцполітики назвали статистику за зверненнями через домашнього насильства.

Марина Лазебная, міністр соціальної політики, заявила, що за даними Мінсоцполітики за 2020 рік зареєстрували 200 тисяч звернень по домашньому насильству, з них 3000 звернень - від дітей.

Розкрадання у сиріт

Згідно з озвученою інформацією, на даний момент в органах прокуратури розслідується тисячі кримінальних проваджень у сфері охорони дитинства:

35 кримінальних справ за фактом багатомільйонних збитків, викликання розкраданням субвенцій державного бюджету на покупку житла для дітей-сиріт;

60 кримінальних проваджень за фактом розкрадання десятків мільйонів гривень призначених для харчування дітей в дитячих садах і школах;

600 кримінальних проваджень за фактом незаконного використання бюджетних коштів у сфері освіти зі збитками понад 100 мільйонів гривень.

В рамках дискусії, піднімалося і питання безпеки в школах.

"Можливо вже прийшов час ставити в школах металеві рамки", - заявила Венедиктова.

Самогубства серед дітей зросли

Омбудсмен Людмила Денисова днями написала пост, де привела шокуючу статистику по дитячим суїцидів в Україні.

В цьому році вони можуть перевищити показник 2020 року.