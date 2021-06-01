У Києві 9-бальні затори: центр паралізований (карта)

Вівторок у Києві традиційно закінчується заторами. Найскладніша ситуація зараз в центрі, повідомляє Сегодня.

Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, 1 червня.

Лівий берег. На виїзді з Троєщини невеликі затори на проспекті Перова.

Від станції метро "Лівобережна" до "Гідропарку" – перед Русанівських мостом на Броварському проспекті. На проспекті Визволителів ДТП.

Також аварія на Гната Хоткевича. "Стоїть" Дніпровська набережна.

Затор на проспекті Миколи Бажана в районі станції метро "Харківська".

Біля метро "Бориспільська" на Бориспільському шосе утворився невеликий затор в районі кільця.

Правий берег. Затор на вулиці Саперно-Слобідській та Південному мосту на Видубічах.

На Великій Кільцевій дорозі також рух ускладнений.

Від метро "Нивки" до метро "Політехнічний інститут" стоїть рух на проспекті Перемоги.

На Оболоні затор утворився на вулицях Автозаводській, Олени Теліги, Кирилівській, Семена Скляренка, Богатирській. Аварія на вулиці Богатирській.

Центр. Пробки – на Набережному шосе, а також Набережно-Хрещатицькій від Гаванського моста.

Крім цього на Андріївському узвозі, Володимирському узвозі, проспекті Перемоги в районі станції метро Університет, на Бессарабській площі, алеї Героїв Крут, бульварі Лесі Українки, Великій Житомирській.