У Бразилії вакцинували ціле місто - захворюваність знизилася на 95%

У бразильському місті Серрана смертність від COVID - 19 знизилася на 95% після того, як майже всі дорослі були вакциновані, повідомляє УНИАН.

Експеримент проводився в місті з населенням 45 000 осіб в період з лютого по квітень Інститутом Бутантан, який виробляє вакцину CoronaVac, розроблену китайською Sinovac Biotech.

За словами дослідників, нещеплені жителі також були захищені скороченням циркуляції вірусу.

Після вакцинації 95% дорослих смертність від коронавірусу знизилася на 95%, госпіталізація - на 86%, а симптоматичні випадки - на 80%.

Дослідники повідомляють, що також знизилася кількість випадків захворювання серед дітей і підлітків, які не отримували щеплення.

Аналогічне дослідження проводиться в бразильському місті Ботукату з населенням 148 000 осіб. Дослідники використовують вакцину Oxford/AstraZeneca, вироблену на місцевому рівні інститутом Fiocruz.