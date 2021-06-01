Вакциновані CoronaVac отримають міжнародне свідоцтво про щеплення – Ляшко

Українці, які отримали щеплення препаратом CoronaVac, зможуть отримати міжнародне свідоцтво про проведення вакцинації, повідомляє Украинская правда.

"Схвалення ВООЗ вакцини CoronaVac дозволяє видавати міжнародне свідоцтво про проведення вакцинації, всім хто пройшов повний курс щеплення", - пише Ляшко у Facebook.

Ляшко нагадав, що наразі цією вакциною щеплення отримують особи 65+, маломобільні групи населення та особи, які доглядають за маломобільними, спортсмени, працівники освіти, які були залучені до проведення ЗНО, представники Збройних сил України, МВС, працівники підприємств критичної інфраструктури, а також ті, хто записаний на вакцинацію через портал або застосунок "Дія".

Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила використання вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac, саме цього препарату наразі найбільше отримала Україна.