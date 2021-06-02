Глава футбольного клубу звільнився після відвертої фотосесії

Голова ради директорів футбольного клубу "Уфа" і за сумісництвом керівник громадської палати Башкирії Ростислав Мурзагулов залишив обидві посади після того, як узяв участь у гарячій фотосесії. Разом із ним у ній знялася відома в Уфі журналістка та телеведуча Уляна Тригубчак, повідомляє Обозреватель.

На своїй сторінці в Instagram чиновник заявив, що йде з посад із чистою совістю. За його словами, йому не підходить цей вид діяльності.

"Ну все, на свободу з чистою совістю. Влада і політика мені не підходять. Радій Фаритович ще занадто довго терпів; мабуть, якийсь сенс в Арлекіні все ж бачив. Мої щирі вітання всім, хто так довго чекав! Тепер житимете. Обирайте нову причину всіх бід Башкирії" , – написав Мурзагулов у себе в соціальній мережі.

Ростислав Мурзагулов пішов у відставку з двох постів. Джерело: Instagram Ростислава Мурзагулова

Зазначимо, що це повідомлення з'явилося на сторінці Ростислава через добу після публікації відвертих знімків із Тригубчак. Так вони натякнули на наявність між ними любовного зв'язку.

Ростислав Мурзагулов і Уляна Тригубчак. Джерело: Instagram Ростислава Мурзагулова

Ростислав Мурзагулов обійняв Уляну Тригубчак. Джерело: Instagram Ростислава Мурзагулова

Ростислав Мурзагулов і Уляна Тригубчак дивляться в об'єктив. Джерело: Instagram Ростислава Мурзагулова

Ростислав Мурзагулов із розстебнутою сорочкою та Уляна Тригубчак у білій сукні. Джерело: Instagram Ростислава Мурзагулова

Уляна Тригубчак у напівпрозорому бюстгальтері. Джерело: Instagram Ростислава Мурзагулова