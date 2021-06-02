Глава футбольного клубу звільнився після відвертої фотосесії
Голова ради директорів футбольного клубу "Уфа" і за сумісництвом керівник громадської палати Башкирії Ростислав Мурзагулов залишив обидві посади після того, як узяв участь у гарячій фотосесії. Разом із ним у ній знялася відома в Уфі журналістка та телеведуча Уляна Тригубчак, повідомляє Обозреватель.
На своїй сторінці в Instagram чиновник заявив, що йде з посад із чистою совістю. За його словами, йому не підходить цей вид діяльності.
"Ну все, на свободу з чистою совістю. Влада і політика мені не підходять. Радій Фаритович ще занадто довго терпів; мабуть, якийсь сенс в Арлекіні все ж бачив. Мої щирі вітання всім, хто так довго чекав! Тепер житимете. Обирайте нову причину всіх бід Башкирії", – написав Мурзагулов у себе в соціальній мережі.
Зазначимо, що це повідомлення з'явилося на сторінці Ростислава через добу після публікації відвертих знімків із Тригубчак. Так вони натякнули на наявність між ними любовного зв'язку.