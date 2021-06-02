У Росії заарештували ще одного опозиціонера

У Росії до колишнього депутата Держдуми, опозиціонера Дмитра Гудкова прийшли з обшуками. Про це він розповів у Тelegram, повідомляє Коментарі.

Обшуки провели також у його колишнього помічника Олександра Соловйова і начальника штабу Віталія Венідіктова.

"Напевно, ми повинні потрапити до Книги рекордів Гіннеса: за день 10 обшуків. Понад 140 співробітників (тільки на дачі - 37, ще майже 60 в Москві на квартирах, 15 в офісі в Коломиї, не знаю скільки у Ірини, бухгалтерки, в офісі Москві. Не менш 10 у Соловйова і Венедиктова (кожного)" , - розповів батько Дмитра, політик Геннадій Гудков.

Гудков став підозрюваним у справі про несплачену оренду.

"Дмитро Гудков заарештований. Він призначений підозрюваним у справі про несплачену у 2015 році оренду, про яку дізнався сьогодні вранці. Просто мстиві та дріб'язкові негідники захопили мою країну і знищують в ній нормальних людей" , - повідомив Геннадій Гудков.

Також затримана і знаходиться в статусі підозрюваної тітка Дмитра Гудкова Ірина Єрмілова.

"Тьотю Дмитра Гудкова затримують" , - повідомила адвокат Анастасія Саморукова.

Дмитро Гудков - екс-депутат Державної думи, колишній координатор руху "Відкрита Росія", лідер "Партії Змін".