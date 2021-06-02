У небі відбудеться незвичайне сонячне затемнення

У четвер, 10 червня, жителі частини Землі зможуть спостерігати кільцеподібне сонячне затемнення. Буде здаватися, що на небі спалахнуло тонке вогняне кільце, повідомляє Обозреватель.

Тінь, яку відкине Місяць на Землю, пронесеться по її поверхні зі швидкістю приблизно 1 кілометр в секунду.

Затемнення почнеться на початку дев'ятої за всесвітнім часом у провінції Онтаріо (Канада).

Далі місячна тінь перетне Гренландію і Північний полюс і закінчиться приблизно о 11:30 за всесвітнім часом у Росії – на острові Нова Сибір, на заході Чукотського автономного округу, на північному заході Камчатського краю, в Якутії, на півночі Магаданської області.

Рух тіні і півтіней по поверхні Землі під час затемнення 10 червня

Це єдине кільцеподібне затемнення, що проходить через Північний полюс у ХХІ столітті.

"Місяць "відгризе" приблизно третину Сонця – 26,7%. Це буде помітно неозброєним оком – крізь СВ-диск або закопчене скельце" , – відзначає видання.

В Україні можна буде побачити лише часткову фазу сонячного затемнення.

Глобальна карта сонячного затемнення 10 червня

Відзначимо, що наступне подібне затемнення відбудеться 21 червня 2039 року.