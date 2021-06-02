СБУ зловила фальшивомонетників, які працювали по всій Україні

У Києві СБУ затримала групу фальшивомонетників, яка діяла по всій країні, повідомляє Кореспондент.

Про це у вівторок, 1 червня, повідомляє ГУ СБ України в м.Києві та Київській області на своїй сторінці у Facebook. Як повідомляється, в групу входило четверо людей - вихідців із країн Близького Сходу.

"Вони підробляли купюри 100 доларів, банкноти по 100 і 200 євро, 200-гривневу банкноту" , - йдеться в повідомленні.

Фальшиві гроші збували за 30% від номінальної вартості банкноти.

"Передачі здійснювалися або в господарських посилках, або шляхом закладок. Клієнтами шахраїв були як українці, так і іноземці" , - розповідають в СБУ.

Під час обшуку в приміщенні одного з учасників угруповання правоохоронці виявили кліше, обладнання для підробки грошей та гроші, які були отримані у вигляді прибутку від продажів фальшивок.