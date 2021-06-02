Темна історія легендарного логотипа Ferrari

Ferrari – одна з найбільш популярних автомобільних марок у світі. Ця компанія злетіла на висоту після свого першого публічного продажу акцій (IPO) і офіційно змогла стати найціннішим автовиробником, повідомляє Обозреватель.

А їх команда Формули-1 Scuderia Ferrari на сьогодні є найуспішнішою у світі і єдиною, яка все ще бере участь у цьому виді спорту з моменту його заснування. Як пише HotCars, логотип компанії з’явився спочатку саме на гоночних автомобілях, і за всю історію марки він вже став культовим. Розповідаємо, як з’явилася і еволюціонувала з часом відома на весь світ емблема Ferrari.

Логотип Ferrari вперше з'явився саме на гоночних автомобілях Scuderia Ferrari. Джерело: Unsplash

Логотип був розроблений самим засновником компанії. Використати саме коня Енцо запропонувала італійська графиня Паоліна Баракк, яка сказала, що жеребець принесе йому вдачу. Феррарі сподобалася ця ідея. Для більш стильного вигляду він додав чорному жеребцю жовтий фон, натхненний кольорами його рідного міста Модена.

Крім того, на логотипі нанесені букви "S" та "F", які є першими у назві Scuderia Ferrari. Термін Scuderia означає "стабільний", тому це ім’я мало символізувати конюшню здатних жеребців Ferrari.

Енцо Феррарі особисто створив логотип марки. Джерело: Unsplash

Паоліна запропонувала малюнок коня не просто так. Її син Франческо був пілотом та брав участь у Першій світовій війні. Кінь, який з часом стане легендарним, був зображений саме на його літаку, але у нього він був червоним. Перефарбувати його у чорний вирішили товариші Франческа після його трагічної смерті.

Також є історія про те, чому на літаку Франческа був намальований саме кінь. Він являв собою символ вбивства і був нанесений в честь збиття пілота зі Штутгарта, Німеччина, де на місцевому гербі намальований подібний кінь. Там жеребець так само зображений із піднесеним хвостом. Цікаво, що ж гербом надихнулися у Porsche і нанесли його на свою емблему.

Франческо Баракко та його літак з намальованим конем. Джерело: Automobile Magazine

Першим автомобілем, який отримав цей значок не був Ferrari. Його нанесли на Alfa Romeo 8C Monza з їх гоночної команди. Ferrari була однією з команд, яка свого часу допомогла цій марці створити свої гоночні машини. Енцо навіть починав свою кар’єру, як гонщик Alfa Romeo. Як раз на їх автомобілів він переміг на трасі Савіо в 1923 році і отримав можливість зустрітися із згаданою графинею.

За всю свою історію логотип трохи еволюціонував. Якщо придивитися уважніше, кінь був доопрацьований і став світліший. Він також трохи змінився зовнішньо. Раніше його зображали, як агресивного жеребця, а зараз він наче зображує радість.