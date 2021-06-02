Китайський електромобіль став найбільш продаваним в світі

Авто за 5 000 доларів - китайський компакт-кар Wuling Hong Guang MINI EV - став найбільш продаваним електромобілем планети. Таке звання він отримав за підсумком світових продажів за квітень 2021-го, повідомляє АвтоПортал.

Wuling Hong Guang MINI EV залишив позаду себе дві найпопулярніші моделі Тесла - седан Model 3 і кросовер Model Y. Крім того, він обійшов дві електроновінкі Фольксвагена, на які німецька марка покладає великі надії - хетчбек VW ID.3 і кросовер VW ID.4.

В цілому ж світова статистика за квітень виглядає наступним чином (всього було продано 400 тис. «електричок»):

Wuling Hong Guang MINI EV - 29 251 шт. (З початку року - 125 925);

Tesla Model Y - 16 232 шт. (72 296);

Tesla Model 3 - 14 980 шт. (141 696);

Volkswagen ID.4 - шт. (17 743);

Volkswagen ID.3 - 5 941 шт. (17 703).

Цікаво, що Wuling Hong Guang MINI EV продається тільки в Китаї, але за рахунок невеликої вартості він не просто виявився дуже популярним, а просто підірвав місцевий ринок. Це і дозволило йому вибратися в лідери. Втім, зовсім скоро цей електромобіль з'явиться в Європі - правда, з цінником в два рази більше, хоча і з поліпшеними характеристиками (а також під іншим ім'ям - FreZe Nikrob).

Wuling Hong Guang MINI EV є дуже маленьким авто, який ідеально підходить для мегаполісу. У довжину він досягає 2917 мм, в ширину - 1493 мм, а в висоту - 1621 мм, розмір колісної бази - 1940 мм. Салон при цьому - чотиримісний. Електрокар пропонується з двома батареями на вибір - ємністю 9,3 кВтг та 13,9 кВтг, запас ходу складає 120 і 170 км відповідно. А ось мотор один - на 27 к.с. і 85 Нм, чого достатньо для набору максимальних 100 км/год.

У Китаї купити Wuling Hong Guang MINI EV можна мінімум за 4 500 доларів. Є варіант і подорожче, без малого за 5 000 доларів - така машина відрізняється наявністю кондиціонера.