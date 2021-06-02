В Україні за минулу добу вакцинували майже 19 тисяч осіб

Станом на ранок середи, 18 884 людини щеплено проти COVID-19 на добу 1 червня 2021, одну дозу отримали 15 858 осіб повністю імунізовані - 3 026 осіб, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"18 884 людини щеплено проти COVID-19 на добу 1 червня 2021. Одну дозу отримали 15 858 осіб повністю імунізовані - 3026 осіб", - сказано в повідомленні на сторінці МОЗ.

У МОЗ зазначили, що з початку прищеплювальної кампанії щеплено 1 047 896 осіб, з них отримали 1 дозу - 1 047 894 особи, повністю імунізовані і отримали 2 дози - 132 508 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 1 180 402 щеплення.