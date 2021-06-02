Дженніфер Еністон показала фото з "друзями"

Нещодавно вийшов спецвипуск серіалу "Друзі", що наробило неабиякого шуму в мережі. Фанати з усього світу публікували захоплені коментарі про це шоу, повідомляє УНИАН.

А тепер Дженніфер Еністон показала фото із залаштунків зйомок спецепізоду. На опублікованому в Instagram кадрі вона постає разом з п’ятьма іншими "друзями" - Джої (Метт Леблан), Россом (Девід Швіммер), Чендлером (Метью Перрі), Монікою (Кортні Кокс) та Фібі (Ліза Кудроу).

На фото добре видно, як час змінив улюблених акторів культового ситкому. Та всі вони усміхнені й радіють возз’єднанню через цілих 17 років. Знімок вже набрав майже 5 млн "лайків" та безліч захоплених коментарів.