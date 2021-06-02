Мінекономіки опублікувало граничні ціни на паливо

Міністерство економіки України на своєму офіційному сайті опублікувало інформацію про нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива на першу декаду червня, повідомляє Enkorr.

«На підставі розрахунків акціонерного товариства Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» визначена середня вартість 1 літра дизельного палива ULSD 10 ppm, яка становить 20,91 гривні, і 1 літра бензину автомобільного GASOLINE 10 ppm, яка становить 24,92 гривні за літр» , - йдеться в повідомленні.

З урахуванням максимальної торговельної націнки, яка згідно з постановою уряду про держрегулювання цін повинна бути не більше 5 грн/л на бензин і 7 грн/л на дизельне паливо, гранична вартість бензину становить 29,92 грн/л, що на 8 коп./л вище ціни, встановленої на останню декаду травня.

Гранична ціна ДП встановлена на рівні 27,91 грн/л (+2 коп./л).