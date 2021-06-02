Литва має намір надати додаткову допомогу українській армії

Міністр нацоборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що його країна має намір надати додаткову допомогу українській армії, повідомляє Ліга.net.

"За словами Анушаускаса, Литва планує надати додаткову допомогу на потреби української армії", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, сторони обговорювали практичні питання двостороннього співробітництва в сфері безпеки. Анушаускас назвав "цінним" внесок України в безпеку регіону і сказав, що важлива мобілізація міжнародної підтримки України.

Також радник президента Литви з нацбезпеки Даріус Кулешюс відзначав: оцінка Вільнюса ситуації з безпекою в регіоні збігається з позицією України. Зокрема, він сказав, що РФ продовжує демонструвати силу, а Білорусь стає для неї "свого роду полігоном" .

Данилов ж подякував за надану допомогу, в тому числі в питанні реабілітації та лікування поранених на сході України бійців.

Співрозмовники наголошували на тому, що співпраця між Литвою і Україною поглибилося, зокрема з питань обміну досвідом між військовими і участі в спільних з НАТО навчаннях.

Данилов також додав, що Україна зацікавлена ​​в проведенні спільних навчань з НАТО "в максимальній кількості".

На його зустрічі з керівником польського Нацбюро з безпеки Павелом Солоха, яка відбулася в рамках цієї робочої поїздки, обговорювалася можливість включення спільної литовсько-польсько-української бригади в офіційні документи НАТО, пишуть в РНБО. Також обговорювалася можливість подальшого залучення військових інших країн НАТО до загальних навчань з цією бригадою.

Фото: РНБО