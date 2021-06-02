Київська вторинка різко подорожчала: назріває дефіцит "одиничок"

За п'ять місяців 2021 вартість квартир на вторинному ринку України зросла в середньому на 3-7 відсотків, повідомляє UBR.

За даними президента Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України Юрія Піти, незважаючи на карантин, з початку року на ринку не відбулося значних цінових коливань.

При цьому експерт зазначив, що найбільше зростання цін відбувся на "соціальне житло" на вторинному ринку (малогабаритні квартири площею до 50 м2 радянської забудови), а також на одно-, двокімнатні квартири в новобудовах.

"Можна говорити, що і первинний, і вторинний ринки зараз в тренді. Найбільше зростання вартості "соціального житла" старої забудови традиційно зафіксовано в Києві, Одесі, Харкові до 7%. У Дніпрі, Львові, Запоріжжі - до 5%", - розповів Піта.

Що стосується малогабаритних квартир більш високої якості - в будинках, побудованих з 2010 року - їх вартість по країні збільшилася в середньому на 3-5%. Також з початку року вартість житла на первинному ринку в залежності від локації, площі квартири і стадії будівництва зросла в середньому на 10-15%, кажуть ріелтори.

Піта зазначив, що на вторинному ринку, в залежності від регіону, найбільшим попитом користуються квартири вартістю $30-50 тис. Однак, починаючи з травня, на 15-20% збільшилася кількість запитів на квартири вартістю від $70 тис. до $100 тис.

"Невеликі квартири купують в основному для їх подальшої здачі в оренду або з метою батьків забезпечити житлом своїх дітей-студентів. Кількість таких продажів з початку року становить понад 70% від загального обсягу реалізованого малогабаритного житла", - підкреслив експерт.

На його думку, певний дефіцит одно-, двокімнатних квартир "розігрів" зменшення кількості введених в експлуатацію житлових об'єктів: у порівнянні з аналогічним періодом 2019-го (за два роки) їх кількість зменшилася на 45%.

Крім того, невизначена економічна ситуація в країні провокує громадян вкладати кошти в нерухомість з метою їх збереження та подальшого можливого збільшення.

"Можна констатувати, що в даний час єдиним найбільш надійним ринком для збереження капіталу є саме ринок нерухомості. І за всіма ознаками така тенденція триватиме мінімум до 2023 року", - зазначив Юрій Піта.

Спираючись на дані Мін'юсту, експерт повідомив, що в I кварталі 2021-го в порівнянні з аналогічним періодом 2020-го, кількість угод відчуження збільшилася в середньому на 8%.

У 2021 році, говорить він, попит на житлову нерухомість, як на первинному, так і на вторинному ринках зростає в середньому на 2-3% щомісяця. Причому це зростання відбувається без особливих ривків, за винятком січневого і квітневого локдаунів.

"У ці періоди попит переважно залишався стабільним, з відстрочкою укладення угод відповідно на лютий і травень-червень. Таким чином, за 5 місяців попит на первинному і вторинному ринках в середньому збільшився на 10%", - підкреслив президент АСНУ.

Юрій Піта також вважає, що в літній період в містах України навряд чи буде спостерігатися суттєве пожвавлення на ринку нерухомості.