Сі Цзіньпін заявив, що Китаю потрібно навчитися заводити друзів

Лідер Китаю Сі Цзіньпін на навчальному засіданні для вищого керівництва комуністичної партії заявив, що для Китаю важливо розповідати свою історію в "позитивному ключі", пишуть іноземні ЗМІ.

Сі Цзіньпін додав, що партійні організації повинні дати зрозуміти світу, що Пекін не хоче "нічого, крім благополуччя китайського народу".

Відзначимо, що частково проблема іміджу Пекіна пов'язана з пандемією Covid-19 і звинуваченнями в тому, що уряд приховав первісний спалах в Ухані в грудні 2019 року, що потенційно посилило глобальне поширення вірусу.

Але думки про Китай погіршувалися ще до пандемії - і частково це пов'язано з прийняттям країною дипломатії "вовка-воїна". Названа на честь серії націоналістичних китайських бойовиків, ця ура-патріотична зовнішня політика вперше почала формуватися в 2019 році, коли високопоставлені дипломати почали агресивно повідомляти про нібито образи Китаю на прес-конференціях або в соціальних мережах.