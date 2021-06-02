Літак Бєлавіа екстрено приземлився в Краснодарі

Літак білоруської авіакомпанії Бєлавіа, що виконував рейс Хургада-Мінськ, екстрено поміняв маршрут і сів в російському Краснодарі через технічні проблеми в паливній системі, повідомляє Кореспондент.

"Після входження в повітряний простір Росії екіпаж білоруського Boeing 737 повідомив кубанського диспетчера про ймовірний витік палива. Диспетчер відповідно до інструкції запропонував екіпажу перервати політ і слідувати на запасний аеродром в Краснодарі", - уточнили в пресслужбі аеропорту.

Посадка пройшла штатно.

Експлуатація лайнера поки припинена. Бєлавіа вислала резервне повітряне судно для вивозу пасажирів рейсу до Мінська.

На борту літака перебувало 180 осіб.