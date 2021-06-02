Де вигідніше отримати кредит для рефінансування іпотеки

Prostobank.ua дослідив умови надання кредитів для рефінансування іпотечних кредитів терміном на 1 рік в національній валюті. Аналітики досліджували кредитні пропозиції більш 15 найбільших українських банків, повідомляє Prostobank.ua.

Станом на 21.05.2021 досліджувані кредити надають 4 банки. Загальна кількість іпотечних програм на вказаний термін - 7.

Найдоступніший кредит для рефінансування іпотечних кредитів пропонує Кредобанк - 8,00% реальних річних за програмою "Рефінансування іпотечних кредитів (плаваюча ставка з 3-го року) (для клієнтів, які перевели свої надходження (зарплату, доходи) в Кредобанк)". Нижче в таблиці відібрані по одній кращій пропозиції від банку (з точки зору вартості) для згаданих умов.

Топ-4 найкращих кредитних програм для рефінансування іпотечних кредитів на 1 рік за станом на 21.05.2021 р.

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