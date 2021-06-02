Скiльки заробить Усик в бою з Джошуа

Український боксер в разі перемоги може збагатитися на десятки мільйонів доларів, повідомляє УНІАН.

Про це менеджер розповів в інтерв'ю YouTube-каналу Andrey Burenok про бізнес.

Розподіл гонорарів між спортсменами ймовірно буде в пропорції 80% на 20% на користь британця.

"Місяць тому ми отримали документ, що офіційне розділення в бою Джо Джойс - Олександр Усик буде 80 на 20. Але сторона Джойса була не згодна, і вони подали апеляцію. А тепер ми опинилися в зворотному позиції, коли 80 на 20 не в нашу користь", - зазначив Красюк.

"Мільйони доларів. Чи не десятки, десятки йдуть в разі перемоги Усика", - додав Красюк.

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