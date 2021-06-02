Скiльки заробить Усик в бою з Джошуа
Український боксер в разі перемоги може збагатитися на десятки мільйонів доларів, повідомляє УНІАН.
Про це менеджер розповів в інтерв'ю YouTube-каналу Andrey Burenok про бізнес.
Розподіл гонорарів між спортсменами ймовірно буде в пропорції 80% на 20% на користь британця.
"Місяць тому ми отримали документ, що офіційне розділення в бою Джо Джойс - Олександр Усик буде 80 на 20. Але сторона Джойса була не згодна, і вони подали апеляцію. А тепер ми опинилися в зворотному позиції, коли 80 на 20 не в нашу користь", - зазначив Красюк.
"Мільйони доларів. Чи не десятки, десятки йдуть в разі перемоги Усика", - додав Красюк.
Бій Усик - Джошуа: головне
- Довгоочікуваний бій між двома чемпіонами світу Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі зірвався, оскільки останнього суд зобов'язав провести реванш з Деонтеєм Уайлдером. Ф'юрі вже підписав контракт на третій бій.
- Таким чином, Джошуа проведе обов'язковий захист титулу проти Олександра Усика. Українець в жовтні переміг Дерека Чісору і офіційно став обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO. Цим поясом володіє Джошуа.
- Всесвітня боксерська організація (WBO) офіційно санкціонувала бій між Усиком і Джошуа.
- Вже озвучені дві ймовірні дати поєдинку.
- На кону в поєдинку стоятимуть відразу чотири пояси чемпіона світу WBO, WBA, IBF і IBO.