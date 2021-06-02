Кабмін може підняти граничну ціну продажу палива

Кабінет Міністрів України планує підвищити граничну ціну бензину та дизельного пального приблизно на 0,6 грн/л, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідну ухвалу винесено до порядку денного засідання уряду в середу.

Планується затвердити зміни до постанови №1236 від 9 грудня 2020 року про карантинні та протиепідемічні заходи, яку постановою від 14 травня 2021 року було доповнено пунктом 41/4, згідно з яким Кабмін встановив на період дії карантину граничні рівні торгової надбавки до середньої ціни дизельного пального - не вище ніж 7 грн/літр і бензину - не вище ніж 5 грн/літр.

Згідно з пропонованими змінами до цього пункту середню вартість ДП (ULSD 10 ppm) і бензину (GASOLINE 10 ppm) визначає Мінекономіки на підставі розрахунків НАК "Нафтогаз України", здійснених на основі даних Platts CIF NWE за попередню декаду, сум митних платежів (акцизний податок і ПДВ) і офіційного курсу валют від НБУ плюс витрати розміром $27/тонна, що додасть до вартості літра бензину 0,56 грн, до ДП - 0,62 грн/л.

Оприлюднення міністерством середніх цін одного літра ДП і бензину - щомісячно 3, 13 і 23 числа.