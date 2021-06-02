Ericsson відкрила перший в Україні центр для тестування 4G і 5G

Шведська телеком-компанія Ericsson відкрила перший в Україні демо-центр для тестування 4G і 5G зв'язку, на базі якого передбачена можливість тестування нових розробок і продуктів, а також сервісів, як для бізнесу, так і для кінцевих користувачів стільникового зв'язку, повідомляє УНИАН.

«На базі центру промислові підприємства, мобільні оператори, інноваційні стартапи, а також інші гравці телеком ринку зможуть ознайомитися і протестувати рішення 4G/5G як для бізнесу, так і для кінцевих користувачів мобільних послуг», - сказано в повідомленні прес-служби компанії.

Прес-служба підкреслила, що центр відкритий для наступних цілей: демонстрація сценаріїв використання виділеної технологічної мережі 5G; пілотування голосових сервісів критичних систем зв'язку (Mission Critical Push-to-Talk) і демонстрація роботи диспетчерського центру, що виконує контроль та управління системою екстреного зв'язку високого пріоритету; демонстрація технологічних особливостей роботи мереж 5-го покоління для мобільних операторів; створення платформи для пілотування нових розробок і продуктів за допомогою 5G модемів для високошвидкісної передачі даних.