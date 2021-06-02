В Укрзалізниці організували фейковий ремонт вокзалу

Службовець відокремленого підрозділу АТ "Укрзалізниця" присвоїв собі 750 тисяч гривень, призначені нібито на ремонт в приміському вокзалі "Київ-Пасажирський". Тепер йому загрожує 12 років в'язниці, повідомляє Страна.ua.

"Поліцейські встановили, що чиновник одного з структурних підрозділів Південно-Західної залізниці АТ "Укрзалізниця", з метою заволодіння державними коштами, склав відповідні документи щодо виконання будівельних робіт в приміському вокзалі ст. "Київ-Пасажирський" з товариством з ознаками фіктивності", - йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ України.

Саме ці документи і стали підставою для перерахування відокремленим підрозділом "УЗ" 750 тисяч гривень на рахунок фіктивного товариства. При цьому фігурант достовірно знав, що ремонт в зонах очікування для пасажирів виконаний цією фірмою не буде.

Зловмиснику повідомили про підозру у привласненні державних коштів, вирішується питання про обрання запобіжного припинення. Чоловікові загрожує 12 років позбавлення волі.