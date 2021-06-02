Усика звинуватили в зливаннi бою та зароблянні бабла

Колишній боксер, а нині тренер Сергій Городнічов скептично висловився про шанси Олександра Усика в поєдинку проти Ентоні Джошуа. Фахівець вважає, що Усик і сам не вірить в свій успіх, тому в цьому поєдинку хоче заробити більше. Раніше навіть з'явилася інформація, що Джошуа готовий віддати пояс Усику, повідомляє Сегодня.

"Усик зливає бій. На цей момент він у Джошуа не виграє. Це просто заробіток бабла. А йому вже по барабану що говорять – виграє він бій або не виграє. Просто у нього останній шанс заробити бабок і все. Вже не говориться про чемпіонство" , – сказав Городнічов в ефірі каналу Боксерська правда в YouTube .

Він вважає, що єдиною мотивацією Усика на рингу залишається фінансова складова.

"Він абсолютний чемпіон. Яка мотивація? Стати як Мухаммед Алі? Такого не буде, і він це прекрасно розуміє. Кожен боксер, коли виходить на ринг, вже знає, виграє він чи програє", – додав Городнічов .

Проте, тренер вважає, що у Усика є шанси перемогти Джошуа. Але для цього спочатку краще побоксувати з більш слабкими суперниками – з тими ж Хрговічем, Паркером, Джойсом.