Заступника голови Чернігівської ОДА затримали за підозрою в шахрайстві

Співробітники територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР) в Києві затримали заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації (ОДА) та його спільника, який представлявся керівником готелю, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За попередньою інформацією, громадянин України, який представився керівником готелю, за "винагороду" в $160 тис. гарантував перемогу учаснику відкритих торгів із продажу цього самого готельного комплексу.

"Гроші призначалися заступнику голови Чернігівської ОДА, який мав забезпечити відсутність конкурентів на онлайн-аукціоні. Ця схема забезпечила б продаж престижного готельного комплексу за значно заниженою вартістю", - йдеться в повідомленні ДБР.

Для реалізації задуманого посередник познайомив учасника торгів із посадовою особою.

"Стартова ціна єдиного майнового комплексу в Новгород-Сіверському становить понад 26 млн грн без ПДВ", - ідеться в повідомленні.

Так, ДБР затримало спільників. Їм повідомлено про підозру в шахрайстві, скоєному в особливо великих розмірах або організованою групою (ч.4 ст.190 КК України).

Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура, оперативний супровід - ДБР.