Заступника голови Чернігівської ОДА затримали за підозрою в шахрайстві
Співробітники територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР) в Києві затримали заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації (ОДА) та його спільника, який представлявся керівником готелю, повідомляє Інтерфакс-Україна.
За попередньою інформацією, громадянин України, який представився керівником готелю, за "винагороду" в $160 тис. гарантував перемогу учаснику відкритих торгів із продажу цього самого готельного комплексу.
"Гроші призначалися заступнику голови Чернігівської ОДА, який мав забезпечити відсутність конкурентів на онлайн-аукціоні. Ця схема забезпечила б продаж престижного готельного комплексу за значно заниженою вартістю", - йдеться в повідомленні ДБР.
Для реалізації задуманого посередник познайомив учасника торгів із посадовою особою.
"Стартова ціна єдиного майнового комплексу в Новгород-Сіверському становить понад 26 млн грн без ПДВ", - ідеться в повідомленні.
Так, ДБР затримало спільників. Їм повідомлено про підозру в шахрайстві, скоєному в особливо великих розмірах або організованою групою (ч.4 ст.190 КК України).
Досудове розслідування триває.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура, оперативний супровід - ДБР.