Визначення прожиткового мінімуму зміниться: Рада підтримала законопроект

Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт №3515, яким пропонується встановити єдиний прожитковий мінімум, привʼязаний до 40% середньої зарплати в Україні, повідомляє Деловая столица.

Законопроєкт підтримали 253 народні депутати.

Законодавча ініціатива змінює визначення прожиткового мінімуму. Встановлюється, що це прийнятний рівень витрат, який дозволяє підтримувати достатній рівень життя людини, притаманний суспільству.

Визначати розмір прожиткового мінімуму пропонують у розрахунку на одну особу.

У законопроєкті вказано, що прожитковий мінімум має встановлюватися у відсотковому співвідношенні до середньомісячної зарплати в Україні за рік, що передує року формування державного бюджету на наступний рік, з урахуванням прогнозного рівня інфляції поточного року.

Відсоткове співвідношення розміру прожиткового мінімуму до середньомісячної зарплати має становити не менше:

у 2021 році — 40%;

у 2022 році — 41%;

у 2023 році — 42%;

у 2024 році — 43%;

у 2025 році — 44%;

у 2026 році — 45%;

у 2027 році — 46%;

у 2028 році — 47%;

у 2029 році — 48%;

у 2030 році — 49%;

у 2031 році — 50%.

Якщо фактичний розмір прожиткового мінімуму протягом трьох місяців перевищує більш ніж на 10% розмір затвердженого прожиткового мінімуму, Кабінет міністрів на основі моніторингу виконання держбюджету має розглянути підвищення розміру прожиткового мінімуму.

Орган виконавчої влади, що забезпечує систематичне дослідження витрат домогосподарств, для спостереження за динамікою рівня життя в Україні має проводити опитування домогосподарств щодо фактичних витрат на продукти харчування, непродуктові товари, послуги, догляд за дітьми та відсоткового розміру заощаджень у структурі витрат домогосподарств.

Домогосподарство визначається як деклароване економічне об’єднання одного/двох/декількох осіб, які ведуть спільний облік доходів та витрат, що оподатковуються податком на доходи фізосіб.

Для призначення допомоги відповідно до закону "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" має застосовуватися рівень забезпечення прожиткового мінімуму, який щорічно визначається законом про держбюджет на відповідний рік.

До 2025 року Кабміну доручають забезпечити створення органу виконавчої влади, діяльність якого буде спрямована на систематичне дослідження витрат домогосподарств, та затвердити методологію формування прожиткового мінімуму, розрахунок якої базуватиметься на фактичних витратах домогосподарств.

Крім того, у проєкті прописана зміна підходів до встановлення розмірів посадових окладів: залежно не від прожиткового мінімуму, а від мінімального розміру посадового окладу для відповідних категорій працівників, який передбачається затверджувати законом про держбюджет на відповідний рік.

Для визначення штрафів та грошових стягнень за адміністративні, кримінальні та інші порушення передбачено застосовувати розрахункову одиницю, що затверджується законом про державний бюджет.

Також у законопроєкті врегульовуються питання щодо плати за надання адміністративних послуг.