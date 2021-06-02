Американський легкоатлет побив рекорд Усейна Болта

17-річний американський легкоатлет Ерріон Найтон побив світовий рекорд на дистанції 200 метрів, що належав легендарному ямайцю Усейну Болту. Сталося це на змаганнях Duval County Challenge, повідомляє Сегодня.

Найтон пробіг дистанцію за 20,11, що на 0,02 секунди швидше за попередній рекорд Болта. Відзначимо, що це рекорд в категорії U-18, пише mir-la.com.

Трохи раніше Найтон пробіг 100 метрів за 9,99 секунди, а світовий рекорд Болта становить 9,58 секунди. Ще трохи і в світі з'явиться нова найшвидша людина! А ще раніше Болт визнав, що Кріштіану Роналду швидшим за нього.

Найтон має право брати участь у відборі до збірної США на Олімпіаду-2020 року, тому ми ще можемо побачити цього хлопчину в Токіо. Однак йому доведеться виграти конкуренцію у більш старших конкурентів, адже він на цей момент посідає лише сьоме місце в рейтингу збірної на дистанції в 200 метрів.

Рекордний забіг Найтона на 200 метрів: