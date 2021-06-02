Прогноз на перший бій Кличка після камбеку

Український напівсередньоваговик, ексчемпіон світу WBA International Карен Чухаджян дав свій прогноз на можливий бій 45-річного Володимира Кличка з 49-річним Шенноном Бріггсом, який днями заявив, що стане першим суперником українця після повернення того в ринг. Хоча Кличко-молодший поки цей поєдинок не підтверджує, повідомляє Сегодня.

"Думаю, це все було сплановано. Було б круто, щоб Володимир Кличко (незабаром після "розминки" з Бріггсом, – Ред.) оновив рекорд найбільш вікового чемпіонства в суперважкій вазі. Ну а Бріггса, думаю, він укатає. Бріггс більше розмовляє , ніж робить. Я не знаю навіть, тренується він нині чи тільки відео записує"

"Пригадую, Віталій Кличко Бріггсу взагалі страшно голову відбив", – наводить слова Чухаджяна XSport .

І справді, після поразки від Віталія в 2010-му Бріггс був госпіталізований з переломом носа і лівої орбітальної кістки, а також з розривом біцепса. І як тільки він вистояв тоді 12 раундів?

Відзначимо, що Бріггс вже тривалий час переслідує Володимира Кличка, вимагаючи бою. Одного разу справа дійшла до того, що Шеннон підкараулив Кличка-молодшого під час заняття на дошці і за допомогою хвиль від моторного човна скинув українця в воду.

А недавно Бріггс "відірвав" Володимиру Кличку голову і подав її на таці.

Шеннон Бріггс і Володимир Кличко / Фото: Instagram

Володимир Кличко не бився в профі з тих пір, як у квітні 2017 го поступився нокаутом Ентоні Джошуа. Проте весь цей час українець активно тренувався.